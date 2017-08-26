В Орше парень убил друга гвоздодером и пытался вывезти тело в ковре за город

Отец, вместе с которым и жил парень в четырехкомнатной квартире, в командировке, он дальнобойщик. Любимая женщина (дама почти на 20 лет старше) встретиться отказалась — к ней с заработков приехал сожитель. А ведь Игорь только-только украсил квартиру к долгожданному приходу пассии — сделал уборку, разбросал по ковру цветы… Романтическое свидание отменялось.

Тем не менее долго скучать не пришлось. Друзья не дали. Зная, что товарищ промышляет самогоноварением и у него в доме всегда есть спиртное, они по традиции заявились в гости. Благо и повод был уважительный — один из них отмечал свой день рождения. Пить начали дома, потом перешли на ближайший пустырь — устроили пикник на природе. Кто-то приходил, кто-то уходил, компания ежечасно провожала старых и встречала новых друзей. Самогон, водка, вино… Одним словом, в ход, а вернее, в рот шло все, что согревает. Следователям потом долго пришлось выяснять: кто, когда и на сколько покидал развеселую компанию. Не единожды отлучался в свою квартиру, расположенную на первом этаже многоэтажного дома, и сам Игорь. В один из моментов решили уложить тут спать совершенно обессилевшего друга Андрея. Забегая вперед, скажем, что он, кстати, проспит всю трагедию. И проснется аккурат к тому времени, когда преступник начнет заметать следы.

Уставшие собутыльники потихоньку разбрелись, в доме Игоря захотел временно отдохнуть и Сергей. Прилег на кровать, рядом с ним примостился и хозяин. Потом обвиняемый будет рассказывать:

— Болтали ни о чем. А затем вдруг ни с того ни с сего Сергей заехал мне кулаком в лицо… Но я не обиделся и зла на него держать не стал — мы же оба пьяные были. Выпили еще по стопке на кухне, а чуть позже поспорили, стоит будить Андрея или нет. Сергей настаивал, а я не хотел мешать человеку отдыхать. Но Сергей уперся и направился в комнату, где спал гость. Я следом. По дороге он обозвал меня чертом. Я тоже не смолчал. Возникла перепалка, переросшая в борьбу. Он схватил гвоздодер, который лежал неподалеку. Замахнулся на меня. Что мне оставалось делать?! Я вырвал оружие из рук и ударил первым. Раз, второй, третий… Сергей стал оседать… Понимаю — виноват, но это было самообороной. Думаю, вы мне не поверите, но я на этом настаиваю.

Конечно же, подсудимому не поверили. Старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Анна Тылец, которая и поддерживала государственное обвинение в ходе судебного заседания, утверждает, что факты говорят совсем о другом:

— Даже если события происходили так, как их описывает преступник, то уже после того, как гвоздодер оказался в его руках, соперник не представлял для него никакой опасности. Тем более что позже экспертиза покажет: в крови убитого было 3,5 промилле алкоголя. Это тяжелая степень опьянения. Вряд ли он мог оказывать серьезное сопротивление. Но и после того, как жертва упал на пол, обвиняемый продолжал наносить удары…

По заключению экспертов, Игорь использовал гвоздодер не менее 14 раз. Около десяти ударов пришлось по голове, остальные — по рукам и ногам. В итоге кровью были обильно забрызганы ковер, стены и даже потолок. Убедившись в том, что Сергей мертв, Игорь вымылся сам, тщательно ополоснул гвоздодер. И ушел из дома. Вызвал такси и поехал к любимой. Предварительно позвонил ей по телефону, который взял у спящего Андрея. Дама вышла на улицу, ухажер сообщил — я, мол, покончил с другом. Понять, убил или избил, было сложно. Любовница приняла его слова за пьяную браваду, подъехала с ним к дому, где все и произошло, но в квартиру заходить наотрез отказалась. Развернулась и ушла обратно.

Что делать? Решение пришло быстро. Игорь попросил водителя такси подъехать поближе к двери подъезда — надо, мол, завезти в деревню ковер. Постирать. Назвал поселок, где на самом деле жила его бабушка. Спросил: поместится ли ковер в багажнике? Таксист с готовностью открыл багажник: тащи, мол, а там посмотрим. Парень ушел в квартиру, окно было приоткрыто, и водитель услышал часть разговора. Оказывается, на тот момент уже проснулся Андрей, гость пришел в ужас от увиденной картины. А Игорь, который заранее взломал замкнутую дверь комнаты, где жил отец, вытащил оттуда ковер и завернул в него тело убитого, теперь просил помочь вытащить тяжелый груз во двор. Перепуганный свидетель наотрез отказался. Заподозрив неладное, водитель такси также предпочел за лучшее ретироваться, даже не потребовав от подозрительного клиента расчета. В итоге ковер с окровавленным телом Сергея остался лежать в тамбуре.

Что делать? От безысходности убийца сам позвонил в милицию и наплел небылицы про грабеж и погибшего от рук неизвестных разбойников друга. Одновременно в РОВД позвонили еще несколько человек — соседи, которые увидели подозрительный ковровый скруток с очертаниями человеческого тела в тамбуре, а также друзья — им об убийстве Сергея по телефону успел рассказать Андрей.

Своей версии о налете грабителей Игорь держался недолго. Уже через несколько часов, проведенных в отделении милиции, он сознался в преступлении. Правда, до последнего настаивал, что был вынужден таким странным способом защищаться.

За убийство с особой жестокостью парня приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии в условиях усиленного режима. Приговор вступил в законную силу. Осужденный не стал оспаривать решение судей. А в последнем слове был очень краток: сам, мол, виноват, приношу извинения и прошу прощения, а больше нечего сказать.