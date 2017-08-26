Следовавший в Иркутск микроавтобус с пассажирами упал в реку на юге Красноярского края

Микроавтобус с 15-ю пассажирами, который направлялся из Кызыла в Иркутск, упал в реку на юге Красноярского края сегодня, 26 августа. В результате аварии никто не пострадал. Четверых пассажиров доставили в больницу из-за переохлаждения. Проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сегодня ночью, 26 августа, на 169-м км автодороги «Саяны» около поселка Кошурниково водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением и допустил съезд в кювет, в результате чего опрокинулся в реку Джебь.

«По предварительным данным, автобус двигался из Кызыла в Иркутск, в момент происшествия в транспортном средстве находилось 13 пассажиров и два водителя. Четверо пассажиров промокли и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.