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09:57 (мск), источник: НИА Самара

На ул. Демократической в Самаре тушили пожар


Горели домашние вещи.

В пятницу, 25 августа по адресу: г. о. Самара, Промышленный р-он, ул. Демократическая, произошел пожар на 5 кв.м..

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).

Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337−72−82.

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