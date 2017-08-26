На ул. Демократической в Самаре тушили пожар
Горели домашние вещи.
Горели домашние вещи.
В пятницу, 25 августа по адресу: г. о. Самара, Промышленный
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: