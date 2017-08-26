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11:03 (мск), источник: ТАСС

В больницах остаются 19 человек из упавшего в море автобуса

Всего в аварии пострадали 33 человека, еще 18 человек погибли.

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Девятнадцать пострадавших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае остаются в больницах региона. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель краевого Минздрава.

«Пока ситуация та же: шестеро [пострадавших] — в крае, 13 — в ЦРБ», — сказала собеседница агентства.

Напомним, утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. По последним данным, погибли 18 человек (позже один из них был объявлен пропавшим без вести), пострадали 33 человека. По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело.

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