В больницах остаются 19 человек из упавшего в море автобуса

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Девятнадцать пострадавших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае остаются в больницах региона. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель краевого Минздрава.

«Пока ситуация та же: шестеро [пострадавших] — в крае, 13 — в ЦРБ», — сказала собеседница агентства.