В больницах остаются 19 человек из упавшего в море автобуса
Всего в аварии пострадали 33 человека, еще 18 человек погибли.
Всего в аварии пострадали 33 человека, еще 18 человек погибли.
КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Девятнадцать пострадавших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае остаются в больницах региона. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель краевого Минздрава.
«Пока ситуация та же: шестеро [пострадавших] — в крае, 13 — в ЦРБ», — сказала собеседница агентства.
Напомним, утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. По последним данным, погибли 18 человек (позже один из них был объявлен пропавшим без вести), пострадали 33 человека. По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело.