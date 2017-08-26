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10:56 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском задержан предполагаемый убийца собственного отца

Оперативники уголовного розыска задержали некоего Артюхова, подозреваемого в жестоком убийстве.

Оперативники уголовного розыска задержали некоего Артюхова, подозреваемого в жестоком убийстве. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, полицейские вышли на след, проверяя информацию о возможных местах пребывания подозреваемого.

Артюхов, скрывавшийся на заброшенной даче, подозревается в убийстве собственного отца. Во время задержания он просто не успел оказать сопротивления. Значительную помощь и содействие полиции в розыске преступника оказали граждане.

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