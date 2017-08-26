В Волгоградской области потушен крупный природный пожар

Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, кроме селян, были эвакуированы около двух тысяч детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях, расположенных в районе.

Сами села Оленье, Екатериновку и Песковатку во избежание мародерства в отсутствии хозяев патрулировали полицейские.