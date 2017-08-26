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10:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области потушен крупный природный пожар

В Волгоградской области жителям эвакуированных накануне из-за крупного природного пожара трех сел в Дубовском районе разрешено возвращаться в свои дома.

Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, кроме селян, были эвакуированы около двух тысяч детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях, расположенных в районе.

Сами села Оленье, Екатериновку и Песковатку во избежание мародерства в отсутствии хозяев патрулировали полицейские.

В тушении огня была задействована авиационная группа, а также сотрудники МЧС, МВД и министерства обороны. Сейчас пожар полностью потушен.

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