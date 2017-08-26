В Волгоградской области потушен крупный природный пожар
В Волгоградской области жителям эвакуированных накануне
В Волгоградской области жителям эвакуированных накануне
Об этом сообщили в
Напомним, кроме селян, были эвакуированы около двух тысяч детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях, расположенных в районе.
Сами села Оленье, Екатериновку и Песковатку во избежание мародерства в отсутствии хозяев патрулировали полицейские.
В тушении огня была задействована авиационная группа, а также сотрудники МЧС, МВД и министерства обороны. Сейчас пожар полностью потушен.