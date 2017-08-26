Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль
Устанавливают причину пожара.
Устанавливают причину пожара.
В ночь на субботу, 26 августа по адресу: г. о. Самара, Ленинский
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: