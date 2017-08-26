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10:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии семья пострадала в ДТП

УФА, 26 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кармаскалинском районе семья, ехавшая в легком грузовике УАЗ, пострадала в ДТП с попутной машиной.

Авария произошла на выезде из деревни Улукулево.

Как установили полицейские, 26-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил столкновение с УАЗом, которым управлял 60-летний местный житель.

От удара машины вылетели за обочину. Виновник аварии и глава семьи уцелели, а 55-летнюю супругу и 19-летнюю дочь водителя грузовика госпитализировали с травмами.

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