В Башкирии семья пострадала в ДТП
УФА, 26 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кармаскалинском районе семья, ехавшая в легком грузовике УАЗ, пострадала в ДТП с попутной машиной.
УФА, 26 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кармаскалинском районе семья, ехавшая в легком грузовике УАЗ, пострадала в ДТП с попутной машиной.
Авария произошла на выезде из деревни Улукулево.
Как установили полицейские, 26-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил столкновение с УАЗом, которым управлял 60-летний местный житель.
От удара машины вылетели за обочину. Виновник аварии и глава семьи уцелели, а 55-летнюю супругу и 19-летнюю дочь водителя грузовика госпитализировали с травмами.