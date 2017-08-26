В Воронеже задержали преступника, сбежавшего из-под конвоя в больнице
Мужчина выпрыгнул в окно при проведении процедур.
Мужчина выпрыгнул в окно при проведении процедур.
В Воронеже почти два дня полицейские искали мужчину, сбежавшего
Подозреваемого в совершении грабежей и разбоев доставили в медучреждение
«Сегодня в 8:15 в Левобережном районе полицейские задержали 39-летнего местного жителя, совершившего 24 августа текущего августа побег из медицинского учреждения», — рассказала руководитель
Сейчас подозреваемый задержан — решают вопрос об избрании ему меры пресечения.