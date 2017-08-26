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10:47 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже задержали преступника, сбежавшего из-под конвоя в больнице

Мужчина выпрыгнул в окно при проведении процедур.

В Воронеже почти два дня полицейские искали мужчину, сбежавшего из-под конвоя в одной из больниц. ЧП произошло 24 августа.

Подозреваемого в совершении грабежей и разбоев доставили в медучреждение из-за проблем со здоровьем под конвоем. До этого мужчина уже был не раз судим за аналогичные преступления. Но при проведении медпроцедур задержанный выпрыгнул в открытое окно и сбежал.

«Сегодня в 8:15 в Левобережном районе полицейские задержали 39-летнего местного жителя, совершившего 24 августа текущего августа побег из медицинского учреждения», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области подполковник внутренней службы Наталья Куликова.

Сейчас подозреваемый задержан — решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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