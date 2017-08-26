В Воронеже задержали преступника, сбежавшего из-под конвоя в больнице

В Воронеже почти два дня полицейские искали мужчину, сбежавшего из-под конвоя в одной из больниц. ЧП произошло 24 августа.

Подозреваемого в совершении грабежей и разбоев доставили в медучреждение из-за проблем со здоровьем под конвоем. До этого мужчина уже был не раз судим за аналогичные преступления. Но при проведении медпроцедур задержанный выпрыгнул в открытое окно и сбежал.