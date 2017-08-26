Упавший в море на Кубани автобус принадлежит частному лицу

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Упавший накануне в море в Краснодарском крае автобус принадлежит не ГК «ОТЭКО», а индивидуальному предпринимателю, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Автобус не принадлежит группе компаний “ОТЭКО”, его владельцем является индивидуальный предприниматель, оказывающий транспортные услуги, в том числе и на строительстве терминала навалочных грузов», — сказали в пресс-службе.

Председатель совета директоров компании «ОТЭКО» Мишель Литвак накануне заявил, что после трагедии компания намерена отказаться от услуг субподрядчиков и приобрести собственные автобусы.