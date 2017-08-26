Поиск пропавших на подтопленном руднике «Мир» признали невозможным и прекратили

Кроме того, из-за образовавшихся промоин в солевых породах существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок. «В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно», — указали в «Алросе».

«С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. (…) Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких», — заявил президент компании Сергей Иванов.