Поиск пропавших на подтопленном руднике «Мир» признали невозможным и прекратили
Проведение
Проведение
Как отмечается, операция прекращена
«Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того,
«С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. (…) Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких», — заявил президент компании Сергей Иванов.