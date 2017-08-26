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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Поиск пропавших на подтопленном руднике «Мир» признали невозможным и прекратили

Проведение поисково-спасательных работ на руднике «Мир» в Якутии, где в начале августа произошла авария, признано невозможным, они прекращены. Об этом сообщается в субботу, 26 августа, на сайте компании «Алроса».

Источник: МЧС РФ

Как отмечается, операция прекращена из-за воды, скопившейся в чаше карьера — 37,4 тысячи кубометров.

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«Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, из-за образовавшихся промоин в солевых породах существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок. «В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно», — указали в «Алросе».

«С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. (…) Осознание того, что мы сделали все возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких», — заявил президент компании Сергей Иванов.

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