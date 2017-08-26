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11:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Очередное ДТП в «Долине смерти» в Нижегородской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло вчера в Кстовском районе, на одном из наиболее аварийных участков трассы М-7, в так называемой Долине смерти.

ДТП с участием трех автомобилей произошло вчера в Кстовском районе, на одном из наиболее аварийных участков трассы М-7, в так называемой Долине смерти.

По предварительным данным, водитель иномарки не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком и легковушкой. Пострадал предполагаемый виновник ДТП. Мужчина получил легкие травмы.

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