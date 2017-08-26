Очередное ДТП в «Долине смерти» в Нижегородской области
ДТП с участием трех автомобилей произошло вчера в Кстовском районе, на одном из наиболее аварийных участков трассы М-7, в так называемой Долине смерти.
ДТП с участием трех автомобилей произошло вчера в Кстовском районе, на одном из наиболее аварийных участков трассы М-7, в так называемой Долине смерти.
ДТП с участием трех автомобилей произошло вчера в Кстовском районе, на одном из наиболее аварийных участков трассы М-7, в так называемой Долине смерти.
По предварительным данным, водитель иномарки не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком и легковушкой. Пострадал предполагаемый виновник ДТП. Мужчина получил легкие травмы.