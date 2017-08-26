Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при падении автобуса в воду в Краснодарском крае остаются в больницах, сообщает
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при падении автобуса в воду в Краснодарском крае остаются в больницах, сообщает
Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в пятницу в море во время возвращения с вахты. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек, из них погибли 17 человек, еще 33 спасены. Еще один человек, по информации ГО и ЧС Темрюкского района, объявлен без вести пропавшим.
«На лечении в медорганизациях остаются 19 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и шесть — в Краевой клинической больнице № 1 имени Очаповского», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 14 человек уже отпущены домой.
По поручению губернатора краевые медики также оказывают помощь пострадавшим в ЦРБ Темрюка. В район были направлены нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, торакальные хирурги. С пострадавшими и их родственниками работает