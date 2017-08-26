Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в пятницу в море во время возвращения с вахты. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек, из них погибли 17 человек, еще 33 спасены. Еще один человек, по информации ГО и ЧС Темрюкского района, объявлен без вести пропавшим.