В Калининграде задержали пьяного угонщика на «Фольксвагене»

Полиция задержала пьяного местного жителя за рулём чужого автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 24 августа, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Грекова «Фольксваген Пассат» движется по односторонней дороге в запрещённом направлении. Наряд полиции задержал нарушителя, которым оказался 31-летний калининградец, ранее лишённый прав за нетрезвую езду.

У нарушителя обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердила процедура медосвидетельствования. Инспекторы также выяснили, что автомобиль, на котором мужчина передвигался, находится в угоне.

По предварительным данным, накануне местный житель находился в гостях у владельца «Фольксвагена». Утром хозяин машины решил отправиться на работу на автобусе и оставил автомобиль. Гость же воспользовался ситуацией, без спроса взял ключи и поехал кататься по городу.