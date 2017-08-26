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11:24 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде задержали пьяного угонщика на «Фольксвагене»

Мужчина ехал по односторонней дороге в запрещённом направлении.

Полиция задержала пьяного местного жителя за рулём чужого автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 24 августа, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Грекова «Фольксваген Пассат» движется по односторонней дороге в запрещённом направлении. Наряд полиции задержал нарушителя, которым оказался 31-летний калининградец, ранее лишённый прав за нетрезвую езду.

У нарушителя обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердила процедура медосвидетельствования. Инспекторы также выяснили, что автомобиль, на котором мужчина передвигался, находится в угоне.

По предварительным данным, накануне местный житель находился в гостях у владельца «Фольксвагена». Утром хозяин машины решил отправиться на работу на автобусе и оставил автомобиль. Гость же воспользовался ситуацией, без спроса взял ключи и поехал кататься по городу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении сразу двух уголовных дел — за повторное управление автомобилем в пьяном виде и неправомерное завладение транспортом.

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