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12:06 (мск), источник: Tengrinews

Жуткое ДТП с автобусом произошло в Алматы

Жуткое ДТП с автобусом произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, ДТП произошло по проспекту Достык.

«Автобус 12 маршрута следует в южном направлении по проспекту Достык, выше санатория “Казахстан” на встречную полосу автобусу выезжает автомобиль марки Mercedes, который ехал в противоположную сторону. За рулем Mercedes была девушка, она пострадала в ДТП», — сообщила Азирбек.

При этом в полиции сообщили, что информация о других пострадавших уточняется на месте работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

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