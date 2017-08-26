Жуткое ДТП с автобусом произошло в Алматы
Жуткое ДТП с автобусом произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жуткое ДТП с автобусом произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, ДТП произошло по проспекту Достык.
«Автобус 12 маршрута следует в южном направлении по проспекту Достык, выше санатория “Казахстан” на встречную полосу автобусу выезжает автомобиль марки Mercedes, который ехал в противоположную сторону. За рулем Mercedes была девушка, она пострадала в ДТП», — сообщила Азирбек.
При этом в полиции сообщили, что информация о других пострадавших уточняется на месте работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.