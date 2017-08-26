Угрозы населенным пунктам в Дубовском районе нет — МЧС
По данным областной администрации, при пожарах не сгорел ни один дом.
По данным областной администрации, при пожарах не сгорел ни один дом.
Глава регионального МЧС заявил, что пожары жителям Дубовского района Волгоградской области на данный момент не угрожают.
«В настоящее время ситуация спокойная, но визуально мы отмечаем, что есть очаги возгораний, которые сейчас ликвидируются. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — отметил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.
Напомним, что ранее областная администрация сообщала, что при ликвидации пожаров удалось отстоять жилые дома. «Сгоревших построек нет», — отмечали в ведомстве. Добавим, что по данным обладмина, пострадавших среди местных жителей нет.
Напомним, что минувшей ночью около 1 000 человек эвакуировали и поселили в пунктах временного размещения в Дубовке и Волгограде. Кроме того, были эвакуированы дети из четырех лагерей района.