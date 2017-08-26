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11:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Угрозы населенным пунктам в Дубовском районе нет — МЧС

По данным областной администрации, при пожарах не сгорел ни один дом.

Глава регионального МЧС заявил, что пожары жителям Дубовского района Волгоградской области на данный момент не угрожают.

«В наст­оящее время ситуация спокойная, но визуа­льно мы отмечаем, что есть очаги возгора­ний, которые сейчас ликвидируются. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — отметил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

Напомним, что ранее областная администрация сообщала, что при ликвидации пожаров удалось отстоять жилые дома. «Сгоревших построек нет», — отмечали в ведомстве. Добавим, что по данным обладмина, пострадавших среди местных жителей нет.

Напомним, что минувшей ночью около 1 000 человек эвакуировали и поселили в пунктах временного размещения в Дубовке и Волгограде. Кроме того, были эвакуированы дети из четырех лагерей района.

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