Угрозы населенным пунктам в Дубовском районе нет — МЧС

Глава регионального МЧС заявил, что пожары жителям Дубовского района Волгоградской области на данный момент не угрожают.

«В наст­оящее время ситуация спокойная, но визуа­льно мы отмечаем, что есть очаги возгора­ний, которые сейчас ликвидируются. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — отметил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

Напомним, что ранее областная администрация сообщала, что при ликвидации пожаров удалось отстоять жилые дома. «Сгоревших построек нет», — отмечали в ведомстве. Добавим, что по данным обладмина, пострадавших среди местных жителей нет.