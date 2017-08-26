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12:32 (мск), источник: ТАСС

Водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести при падении автобуса в море

Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Водолазы обнаружили в субботу тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море на Кубани; поисковые работы завершаются.

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Об этом сообщил ТАСС представитель спасательной службы. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

«Стопроцентно нашли. Сейчас поднимают», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело было обнаружено в самом конце пирса.

Информацию об обнаружении тела официально подтвердили в региональном МЧС.

В субботу в Краснодарском крае объявлен траур.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ярослав Цимбалюк
Прав В.Мальцев про бедоносца
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