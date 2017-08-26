Водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести при падении автобуса в море
Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.
Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.
КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Водолазы обнаружили в субботу тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море на Кубани; поисковые работы завершаются.
Об этом сообщил ТАСС представитель спасательной службы. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.
«Стопроцентно нашли. Сейчас поднимают», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело было обнаружено в самом конце пирса.
Информацию об обнаружении тела официально подтвердили в региональном МЧС.
В субботу в Краснодарском крае объявлен траур.