Водолазы обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести при падении автобуса в море

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Водолазы обнаружили в субботу тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море на Кубани; поисковые работы завершаются.

Читайте также Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек

Об этом сообщил ТАСС представитель спасательной службы. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

«Стопроцентно нашли. Сейчас поднимают», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело было обнаружено в самом конце пирса.

Информацию об обнаружении тела официально подтвердили в региональном МЧС.