Спасатели подняли тело 18-го погибшего в крушении автобуса на Кубани
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Водолазы обнаружили тело мужчины, считавшегося без вести пропавшим на месте падения в море вахтового автобуса на Кубани, сообщили в «Интерфаксу» в
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Водолазы обнаружили тело мужчины, считавшегося без вести пропавшим на месте падения в море вахтового автобуса на Кубани, сообщили в «Интерфаксу» в
«Около 11:00 мск тело мужчины было обнаружено и поднято на поверхность», — сказал собеседник агентства.
Поиски пропавшего без вести рабочего возобновились с рассветом. Накануне на месте происшествия водолазами были проведены более 60 погружений, к работам привлечены четыре плавсредства.
Утром 25 августа в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, а котором находились более 50 пассажиров.
В результате происшествия 18 человек погибли, 33 человека получили травмы и были госпитализированы, еще один пассажир пропал без вести.