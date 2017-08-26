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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Спасатели подняли тело 18-го погибшего в крушении автобуса на Кубани

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Водолазы обнаружили тело мужчины, считавшегося без вести пропавшим на месте падения в море вахтового автобуса на Кубани, сообщили в «Интерфаксу» в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

«Около 11:00 мск тело мужчины было обнаружено и поднято на поверхность», — сказал собеседник агентства.

Поиски пропавшего без вести рабочего возобновились с рассветом. Накануне на месте происшествия водолазами были проведены более 60 погружений, к работам привлечены четыре плавсредства.

Утром 25 августа в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, а котором находились более 50 пассажиров.

В результате происшествия 18 человек погибли, 33 человека получили травмы и были госпитализированы, еще один пассажир пропал без вести.

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