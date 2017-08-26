Спасатели подняли тело 18-го погибшего в крушении автобуса на Кубани

«Около 11:00 мск тело мужчины было обнаружено и поднято на поверхность», — сказал собеседник агентства.

Поиски пропавшего без вести рабочего возобновились с рассветом. Накануне на месте происшествия водолазами были проведены более 60 погружений, к работам привлечены четыре плавсредства.

Утром 25 августа в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, а котором находились более 50 пассажиров.