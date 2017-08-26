С ул. Стрелецкой в Калининграде вывезли авиабомбу времён ВОВ
В мероприятии участвовали специалисты компании «Форпост Балтики плюс» и сотрудники МЧС.
В мероприятии участвовали специалисты компании «Форпост Балтики плюс» и сотрудники МЧС.
Во второй половине дня в пятницу, 25 августа, с улицы Стелецкой вывезли авиабомбу ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Боеприпас вывозили специалисты ЗАО «Форпост Балтики плюс». В мероприятии также участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Впоследствии снаряд уничтожат. «Помощь спасателей не потребовалась», — отметили в ведомстве.