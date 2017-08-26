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12:45 (мск), источник: Калининград.Ru

С ул. Стрелецкой в Калининграде вывезли авиабомбу времён ВОВ

В мероприятии участвовали специалисты компании «Форпост Балтики плюс» и сотрудники МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Во второй половине дня в пятницу, 25 августа, с улицы Стелецкой вывезли авиабомбу ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Боеприпас вывозили специалисты ЗАО «Форпост Балтики плюс». В мероприятии также участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Впоследствии снаряд уничтожат. «Помощь спасателей не потребовалась», — отметили в ведомстве.

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