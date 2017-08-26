В Калининграде полицейские нашли «резиновую квартиру» на Еловой аллее

Участковые УМВД Калининграда обнаружили в областном центре «резиновую квартиру». Как сообщает пресс-службе региональной полиции, 32-летний местный житель фиктивно поставил на учет четверых граждан одной из республик Средней Азии.

В ходе проверки выяснилось, что гости региона в квартире, расположенной на Еловой аллее, никогда не проживали. По данному факту дознаватели полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.