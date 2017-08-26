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13:26 (мск), источник: РИА Новости

В США прогнозируют катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мощность урагана «Харви», обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории, в ближайшие дня из-за сильных ливней ожидается катастрофическое наводнение, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Источник: Reuters

Урагану «Харви» в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).

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«Харви» медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней, — сообщается в заявлении центра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Харви» уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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