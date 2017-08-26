В США прогнозируют катастрофическое наводнение из-за урагана «Харви»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мощность урагана «Харви», обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории, в ближайшие дня
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мощность урагана «Харви», обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории, в ближайшие дня
Урагану «Харви» в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).
По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).
«Харви» медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней
Отмечается, что ураган движется на
«Харви» уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.