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13:02 (мск), источник: 36on.ru

Девушка, пострадавшая в ДТП с мотоциклами, находится в тяжелом состоянии

В Воронеже к поискам мотоциклистов, по вине которых серьезно пострадала девушка, подключились байкеры — информация об этом была опубликована накануне в одной из популярных воронежских групп в социальной сети ВКонтакте.

Молодой человек по имени Всеволод, который, очевидно, хорошо знаком с пострадавшей девушкой, написал, что она находится сейчас в очень тяжелом состоянии — у Марины сломаны шейные позвонки и ребра, задеты сердце и легкое, сильная травма головы. Пострадавшая без сознания в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

Всеволод просит откликнутся всех, кто может сообщить информацию о мотоциклистах, которые бросили девушку на дороге. Сообщить сведения можно в мото-магазин BIKER136 на улице Степана Разина или связавшись с Всеволодом посредством его страницы ВКонтакте. Кроме того, информацию также можно передать лидеру «Дорожного контроля» Вадиму Серову или в ГИБДД по телефонам 269−60−36, 269−60−79.

Напомним, страшное ДТП произошло в ночь с 24 на 25 августа. На проспекте Революции, рядом с домом № 19, около 2 часов 30 минут неизвестный мотоциклист, выполняя трюк «вилли», уронил девушку, которая ехала с ним в качестве пассажира. После того, как девушка оказалась на асфальте, по ней проехал другой мотоциклист, летевший следом. Не останавливаясь, оба они скрылись с места происшествия, бросив пострадавшую умирать на дороге. Скорую помощь девушке вызвали случайные очевидцы произошедшего.

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