Девушка, пострадавшая в ДТП с мотоциклами, находится в тяжелом состоянии

Молодой человек по имени Всеволод, который, очевидно, хорошо знаком с пострадавшей девушкой, написал, что она находится сейчас в очень тяжелом состоянии — у Марины сломаны шейные позвонки и ребра, задеты сердце и легкое, сильная травма головы. Пострадавшая без сознания в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

Всеволод просит откликнутся всех, кто может сообщить информацию о мотоциклистах, которые бросили девушку на дороге. Сообщить сведения можно в мото-магазин BIKER136 на улице Степана Разина или связавшись с Всеволодом посредством его страницы ВКонтакте. Кроме того, информацию также можно передать лидеру «Дорожного контроля» Вадиму Серову или в ГИБДД по телефонам 269−60−36, 269−60−79.