В Тольятти несколько раз стреляли в местную журналистку

«10 минут назад в меня стреляли. Со мной все в порядке, только кирпичей успела отложить гору, — написала Татьяна. — Ребята, как это просто — взять и сдохнуть на собственном заднем дворе».

Также журналистка рассказала, что в нее два раза выстрелила женщина в возрасте около 30 лет из оружия, похожего на револьвер.