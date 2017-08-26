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13:21 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти несколько раз стреляли в местную журналистку

Вчера, 25 августа, тольяттинская журналистка Татьяна Никонорова сообщила в своем Фейсбуке о том, что на заднем дворе ее дома в нее стреляла неизвестная женщина, пишет TLTgorod.

«10 минут назад в меня стреляли. Со мной все в порядке, только кирпичей успела отложить гору, — написала Татьяна. — Ребята, как это просто — взять и сдохнуть на собственном заднем дворе».

Также журналистка рассказала, что в нее два раза выстрелила женщина в возрасте около 30 лет из оружия, похожего на револьвер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Свидетели, кто слышал стрельбу, есть. Полагаю (и не я одна), что у бабы просто сорвало кукушку и ей было без разницы, в кого стрелять. Со мной все в порядке, но стрессанула», — сообщила Никонорова и добавила, что на месте происшествия работала полиция.

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