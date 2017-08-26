Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13:37 (мск), источник: Informburo.kz

Карагандинцы вскрыли запертую машину, чтобы помочь задыхавшемуся от жары ребёнку

Маленький ребёнок остался один в запертой машине на жаре, пока его родители ушли за покупками.

Источник: Informburo.kz

Видео в социальной сети Facebook опубликовала пользователь Гуля Багаудинова. Тревогу забили прохожие. Вызвали сотрудников полиции, в присутствии которых вскрыли машину. Родители появились только после того, как мальчику была оказана помощь.

«Охранники оббегали весь рынок, но так и не смогли найти ни маму, ни папу. Машину вскрыли, ребёнка напоили водой. На улице под 30 градусов, а в запертой машине куда больше. Спустя полчаса родители вернулись. И по классике жанра — мама падает в обморок, сестра ругается, отец молчит. Надеюсь, что их накажут. Спасибо всем неравнодушным и особенно сотрудникам полиции», — написала Гуля Багаудинова.

В ДВД Карагандинской области прокомментировали инцидент. Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Бахытжан Кудияров, с родителями проведена профилактическая беседа.

«Со слов родителей, они оставили ребёнка на три минуты, пока он спал. Зашли в магазин купить муку. У родителей взяли объяснительную, проведена профилактическая беседа с ними. ДВД Карагандинской области рекомендует родителям не оставлять детей одних без присмотра, тем более в запертом автомобиле», — сказал Бахытжан Кудияров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле своего младенца без присмотра оставила пара из Италии, пока гуляла на ЭКСПО в Астане.

«Был такой казус. Иностранная пара оставила на территории выставки ребёнка. Сами в то время каким-то образом выдвинулись по месту жительства. Через некоторое время вспомнили, что ребёнок был оставлен. Слава богу, ребёнок был возвращён в целости и сохранности», — рассказал директор департамента безопасности национальной компании ЭКСПО-2017 Рустем Чакенов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Найдено тело 18-го погибшего при падении автобуса на Кубани
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
ЦБ расширит перечень инсайдерской информации
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь