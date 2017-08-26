Карагандинцы вскрыли запертую машину, чтобы помочь задыхавшемуся от жары ребёнку

Источник: Informburo.kz

Видео в социальной сети Facebook опубликовала пользователь Гуля Багаудинова. Тревогу забили прохожие. Вызвали сотрудников полиции, в присутствии которых вскрыли машину. Родители появились только после того, как мальчику была оказана помощь.

«Охранники оббегали весь рынок, но так и не смогли найти ни маму, ни папу. Машину вскрыли, ребёнка напоили водой. На улице под 30 градусов, а в запертой машине куда больше. Спустя полчаса родители вернулись. И по классике жанра — мама падает в обморок, сестра ругается, отец молчит. Надеюсь, что их накажут. Спасибо всем неравнодушным и особенно сотрудникам полиции», — написала Гуля Багаудинова.

В ДВД Карагандинской области прокомментировали инцидент. Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Бахытжан Кудияров, с родителями проведена профилактическая беседа.

«Со слов родителей, они оставили ребёнка на три минуты, пока он спал. Зашли в магазин купить муку. У родителей взяли объяснительную, проведена профилактическая беседа с ними. ДВД Карагандинской области рекомендует родителям не оставлять детей одних без присмотра, тем более в запертом автомобиле», — сказал Бахытжан Кудияров.

В июле своего младенца без присмотра оставила пара из Италии, пока гуляла на ЭКСПО в Астане.