СК просит арестовать подозреваемых по делу о ДТП с автобусом на Кубани

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых, по данным властей региона, находятся в больницах.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе», — сказала Петренко. Она уточнила, что в настоящее время опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель города Темрюк.