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13:52 (мск), источник: РИА Новости

СК просит арестовать подозреваемых по делу о ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых по уголовному делу о падении автобуса в море на Кубани — водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых, по данным властей региона, находятся в больницах.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе», — сказала Петренко. Она уточнила, что в настоящее время опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель города Темрюк.

Петренко добавила, что продолжаются активные следственные действия: специалисты работают с изъятой документацией в ЗАО «Таманьнефтегаз» и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы.

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