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14:30 (мск), источник: Tengrinews

О состоянии пострадавших в жутком ДТП в Алматы рассказали медики

О состоянии пострадавших в жутком ДТП в Алматы рассказали медики, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.

Источник: Tengrinews

По данным Управления всего с места аварии было госпитализировано 11 человек, в том числе трое детей.

На скорой доставлены четыре пострадавших в Центральную городскую клиническую больницу — 30-летний пациент с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, 23-летний пациент с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, 50-летний пациент с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом локтевой кости, ушибленная рванная рана лба, 26-летний пациент с диагнозом закрытый перелом костей голени, ушиб голени.

Кроме того по данным медиков, двое пострадавших доставлены в Больницу скорой неотложной помощи. Один пациент (38 лет) с диагнозом перелом шейного отдела позвоночника, перелом лопаточной кости слева, второй пациент с диагнозом перелом грудины, закрытый перелом ср/3 бедра справа.

49-летний пострадавший доставлен в ГКБ № 5 с диагнозом открытая рана нижней челюсти, 27-летний пострадавший госпитализирован в ГКБ№ 4 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом коленного сустава.

Двое детей пяти и восьми лет доставлены в ЦДНМП с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и 13-летний подросток с ушибом предплечья.

Напомним лобовое столкновение автобуса и автомобиля Mercedes произошло по проспекту Достык. По предварительной информации, девушка, управляя легковым авто, потеряла управление и вылетела на встречную полосу. По предварительным данным пострадало около 10 человек.

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