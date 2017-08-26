О состоянии пострадавших в жутком ДТП в Алматы рассказали медики
О состоянии пострадавших в жутком ДТП в Алматы рассказали медики, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
О состоянии пострадавших в жутком ДТП в Алматы рассказали медики, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным Управления всего с места аварии было госпитализировано 11 человек, в том числе трое детей.
На скорой доставлены четыре пострадавших в Центральную городскую клиническую больницу — 30-летний пациент с диагнозом открытая
Кроме того по данным медиков, двое пострадавших доставлены в Больницу скорой неотложной помощи. Один пациент (38 лет) с диагнозом перелом шейного отдела позвоночника, перелом лопаточной кости слева, второй пациент с диагнозом перелом грудины, закрытый перелом ср/3 бедра справа.
49-летний пострадавший доставлен в ГКБ № 5 с диагнозом открытая рана нижней челюсти, 27-летний пострадавший госпитализирован в ГКБ№ 4 с диагнозом закрытая
Двое детей пяти и восьми лет доставлены в ЦДНМП с диагнозом закрытая
Напомним лобовое столкновение автобуса и автомобиля Mercedes произошло по проспекту Достык. По предварительной информации, девушка, управляя легковым авто, потеряла управление и вылетела на встречную полосу. По предварительным данным пострадало около 10 человек.