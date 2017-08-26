Рыба и птица погибла в Кстовском районе
На реке Рахма рыбаки обнаружили мертвую рыбу и трупы чаек.
На реке Рахма рыбаки обнаружили мертвую рыбу и трупы чаек.
Массовый замор рыбы произошел в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает круглосуточная экологическая диспетчерская служба министерства экологии Нижегородской области.
Происшествие случилось в районе Старого Кстова на реке Рахма (впадает в Волгу). В воде и в прибрежной зоне рыбаки обнаружили мертвую рыбу. Также на берегу были найдены трупы чаек.
После этого рыбаки отправили заявку на «зеленый телефон» минэкологии. Обратившиеся в диспетчерскую службу просят найти источник отравления и остановить гибель животных.