Рыба и птица погибла в Кстовском районе

Массовый замор рыбы произошел в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает круглосуточная экологическая диспетчерская служба министерства экологии Нижегородской области.

Происшествие случилось в районе Старого Кстова на реке Рахма (впадает в Волгу). В воде и в прибрежной зоне рыбаки обнаружили мертвую рыбу. Также на берегу были найдены трупы чаек.