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15:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Рыба и птица погибла в Кстовском районе

На реке Рахма рыбаки обнаружили мертвую рыбу и трупы чаек.

Массовый замор рыбы произошел в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает круглосуточная экологическая диспетчерская служба министерства экологии Нижегородской области.

Происшествие случилось в районе Старого Кстова на реке Рахма (впадает в Волгу). В воде и в прибрежной зоне рыбаки обнаружили мертвую рыбу. Также на берегу были найдены трупы чаек.

После этого рыбаки отправили заявку на «зеленый телефон» минэкологии. Обратившиеся в диспетчерскую службу просят найти источник отравления и остановить гибель животных.

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