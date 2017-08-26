Дельтапланерист приземлился на крымскую Лопату. Спускался с горы со спасателями
На крымскую Лопату — гору в районе
На крымскую Лопату — гору в районе
Завершилась для спортсмена удачно, однако спуститься вниз самостоятельно мужчина не смог. Запросил помощи у «КРЫМ-СПАС».
Спасатели, определив местонахождение пострадавшего, по геоданным с телефона, направились к предполагаемому местонахождению пострадавшего. По прибытии к месту происшествия, стало известно, что мужчина не справился с управлением дельтаплана и совершил аварийную посадку, в труднодоступном месте.
Сотрудники чрезвычайного ведомства, помогли в транспортировке дельтаплана и эвакуации пострадавшего из труднодоступного места, сопроводив его в село Охотничье. В медицинской помощи он не нуждался, — отмечают в