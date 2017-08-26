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16:49 (мск), источник: КрымPress

Дельтапланерист приземлился на крымскую Лопату. Спускался с горы со спасателями

На крымскую Лопату — гору в районе Карасу-Базарской долины — дельтапланерист приземлился не из-за любви к местным красотам. Посадка была аварийной.

Завершилась для спортсмена удачно, однако спуститься вниз самостоятельно мужчина не смог. Запросил помощи у «КРЫМ-СПАС».

Спасатели, определив местонахождение пострадавшего, по геоданным с телефона, направились к предполагаемому местонахождению пострадавшего. По прибытии к месту происшествия, стало известно, что мужчина не справился с управлением дельтаплана и совершил аварийную посадку, в труднодоступном месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники чрезвычайного ведомства, помогли в транспортировке дельтаплана и эвакуации пострадавшего из труднодоступного места, сопроводив его в село Охотничье. В медицинской помощи он не нуждался, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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