Дельтапланерист приземлился на крымскую Лопату. Спускался с горы со спасателями

Завершилась для спортсмена удачно, однако спуститься вниз самостоятельно мужчина не смог. Запросил помощи у «КРЫМ-СПАС».

Спасатели, определив местонахождение пострадавшего, по геоданным с телефона, направились к предполагаемому местонахождению пострадавшего. По прибытии к месту происшествия, стало известно, что мужчина не справился с управлением дельтаплана и совершил аварийную посадку, в труднодоступном месте.

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