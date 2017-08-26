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15:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Джип снес часть ограждения президентского парка в Алматы

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. Девушка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 протаранила часть ограждения парка Первого президента в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Авария произошла по улице Мустафина в районе школы «Мирас».

На повороте девушка-водитель не справилась с управлением, переехала бордюр и снесла цветочную клумбу. Затем внедорожник врезался в ограждение парка и протаранил его.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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