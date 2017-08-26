Джип снес часть ограждения президентского парка в Алматы
АСТАНА, 26 авг — Sputnik. Девушка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 протаранила часть ограждения парка Первого президента в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
АСТАНА, 26 авг — Sputnik. Девушка за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 протаранила часть ограждения парка Первого президента в Алматы, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Авария произошла по улице Мустафина в районе школы «Мирас».
На повороте
К счастью, в ДТП никто не пострадал.