В Башкирии нашли мертвой женщину с ДЦП, пропавшую месяц назад

По их словам, женщину нашли на берегу озера Ургун, неподалеку от одно именного села и пляжа «Бриз».

Айсылу пропала во время отдыха на озере. Близкие были крайне обеспокоены, потому что женщина страдала ДЦП и ходила с костылями. Без посторонней помощи она могла не выбраться из трудной ситуации.