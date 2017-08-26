В Башкирии нашли мертвой женщину с ДЦП, пропавшую месяц назад
Сегодня, 25 августа, стало известно, что в Башкирии завершены поиски 45-летней Айсылу Гибадуллиной, которая пропала чуть больше месяца назад. Об этом сообщили родственники женщины.
Сегодня, 25 августа, стало известно, что в Башкирии завершены поиски 45-летней Айсылу Гибадуллиной, которая пропала чуть больше месяца назад. Об этом сообщили родственники женщины.
По их словам, женщину нашли на берегу озера Ургун, неподалеку от одно именного села и пляжа «Бриз».
Айсылу пропала во время отдыха на озере. Близкие были крайне обеспокоены, потому что женщина страдала ДЦП и ходила с костылями. Без посторонней помощи она могла не выбраться из трудной ситуации.
Ранее была информация, что у Айсылу возникли финансовые сложности после покупки квартиры. Обстоятельства ее смерти проверят полиция и следственный комитет.