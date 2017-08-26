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16:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Массовое ДТП произошло под Горячим Ключом

На 1398-м километре трассы М4 «Дон» по направлению к морю столкнулись пять автомобилей. Есть пострадавшие.

ДТП произошло около 10.00 сегодня, 26 августа, с участием машин «ВАЗ 2109», Toyota RAV4, Hyundai Solaris, а также Volkswagen и Dodge. Дорога некоторое время была частично перекрыта.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «девятки», сообщает оперативный дежурный ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen.

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