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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Под Минском подросток-бесправник въехал в дорожное ограждение

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Минска подросток-бесправник въехал в дорожное ограждение, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко.

Авария с участием автомобиля «Мазда» произошла сегодня около 14:00 на 12-м км автодороги Минск-Молодечно-Нарочь. Водитель 2001 года рождения не справился с управлением и допустил занос, в результате чего произошло столкновение с дорожным ограждением. В итоге подросток получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность. Штраф может составить до 20 БВ (одна БВ равна Br23).

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