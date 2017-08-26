Под Минском подросток-бесправник въехал в дорожное ограждение

Авария с участием автомобиля «Мазда» произошла сегодня около 14:00 на 12-м км автодороги Минск-Молодечно-Нарочь. Водитель 2001 года рождения не справился с управлением и допустил занос, в результате чего произошло столкновение с дорожным ограждением. В итоге подросток получил телесные повреждения и доставлен в медучреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка.