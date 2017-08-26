Под Минском подросток-бесправник въехал в дорожное ограждение
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Минска
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Минска
Авария с участием автомобиля «Мазда» произошла сегодня около 14:00 на 12-м км автодороги
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность. Штраф может составить до 20 БВ (одна БВ равна Br23).