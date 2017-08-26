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17:15 (мск), источник: ТАСС

С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки

По словам очевидцев, на балконе обвалились перила.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Две девушки выпали с балкона жилого дома в Новой Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«В субботу в Троицке две девушки выпали с балкона. В настоящее время два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуируют пострадавших в больницы», — сказал сотрудник пресс-службы.

По словам очевидцев, падение произошло в результате несчастного случая: на балконе обвалились перила.

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