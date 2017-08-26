С балкона жилого дома в Новой Москве выпали две девушки
По словам очевидцев, на балконе обвалились перила.
По словам очевидцев, на балконе обвалились перила.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Две девушки выпали с балкона жилого дома в Новой Москве, сообщили ТАСС в субботу в
«В субботу в Троицке две девушки выпали с балкона. В настоящее время два санитарных вертолета Московского авиационного центра эвакуируют пострадавших в больницы», — сказал сотрудник
По словам очевидцев, падение произошло в результате несчастного случая: на балконе обвалились перила.