Из-за природных пожаров под Волгоградом 25 семей остались без жилья

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Сильные природные пожары, которые начались в Волгоградской области с 23 августа, оставили без жилья 25 семей. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства.

«По предварительным данным, 25 семей потеряли свое единственное жилье», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что местные власти уже провели встречи с семьями, которые лишились жилья из-за пожаров и в настоящее время решается вопрос об оказании им материальной помощи.

Кроме того, глава региона Андрей Бочаров принял решение о досрочном завершении смен в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области, которые обычно завершаются 1 сентября. «Смены во всех детских оздоровительных лагерях региона будут завершены досрочно», — приводит его слова пресс-служба.