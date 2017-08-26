Из-за природных пожаров под Волгоградом 25 семей остались без жилья
В областном правительстве сообщили, что в настоящее время решается вопрос об оказании пострадавшим материальной помощи.
В областном правительстве сообщили, что в настоящее время решается вопрос об оказании пострадавшим материальной помощи.
ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Сильные природные пожары, которые начались в Волгоградской области с 23 августа, оставили без жилья 25 семей. Об этом сообщили в субботу в
«По предварительным данным, 25 семей потеряли свое единственное жилье», — говорится в сообщении.
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Кроме того, глава региона Андрей Бочаров принял решение о досрочном завершении смен в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области, которые обычно завершаются 1 сентября. «Смены во всех детских оздоровительных лагерях региона будут завершены досрочно», — приводит его слова
С 23 августа в области введен режим ЧС