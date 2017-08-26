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17:42 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели эвакуировали 6 человек из горящей квартиры в многоэтажке

Днём в субботу, 26 августа, спасателям пришлось эвакуировать 6 человек из воронежской многоэтажки.

Квартира загорелась в Коминтерновском районе на улице Антонова-Овсеенко, 1 В около 13:30.

Как рассказали в региональном МЧС, пожар удалось потушить примерно за 20 минут. Пострадавших среди людей нет. Огонь повредил 15-метровую комнату и балкон. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек. Причину возгорания ещё предстоит выяснить.

А в ночь на пятницу, 25 августа, из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать 10 человек из пятиэтажного жилого дома по адресу на Юлюса Янониса, 10/1. 48-летний хозяин квартиры с отравлением продуктами горения госпитализирован. Как сообщили в региональном МЧС, в этом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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