Спасатели эвакуировали 6 человек из горящей квартиры в многоэтажке

Квартира загорелась в Коминтерновском районе на улице Антонова-Овсеенко, 1 В около 13:30.

Как рассказали в региональном МЧС, пожар удалось потушить примерно за 20 минут. Пострадавших среди людей нет. Огонь повредил 15-метровую комнату и балкон. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек. Причину возгорания ещё предстоит выяснить.