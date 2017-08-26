Спасатели эвакуировали 6 человек из горящей квартиры в многоэтажке
Днём в субботу, 26 августа, спасателям пришлось эвакуировать 6 человек из воронежской многоэтажки.
Днём в субботу, 26 августа, спасателям пришлось эвакуировать 6 человек из воронежской многоэтажки.
Квартира загорелась в Коминтерновском районе на улице
Как рассказали в региональном МЧС, пожар удалось потушить примерно за 20 минут. Пострадавших среди людей нет. Огонь повредил 15-метровую комнату и балкон. В ликвидации пожара были задействованы 15 человек. Причину возгорания ещё предстоит выяснить.
А в ночь на пятницу, 25 августа,