В Красноярском крае опрокинулся лесовоз

В Красноярском крае произошло ДТП с участием лесовоза. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. Как рассказали свидетели, «КАМАЗ», перевозивший бревна, опрокинулся на дороге в сторону Северо-Енисейска.

<div id="vk_post_-75652374_114290"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-75652374_114290", -75652374, 114290, '8A9ZMOIo2xoT3OXKJPQwTMlBF8S5')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что водитель хотел по обочине объехать участок гравийной дороги: «Ничего необычного, там каждый жмется к краю, так меньше трясет».

В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, эксперты оценивают ущерб минимум в 500 тысяч рублей.