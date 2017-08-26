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18:58 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае опрокинулся лесовоз

ДТП произошло на дороге в направлении Северо-Енисейска.

В Красноярском крае произошло ДТП с участием лесовоза. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. Как рассказали свидетели, «КАМАЗ», перевозивший бревна, опрокинулся на дороге в сторону Северо-Енисейска.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что водитель хотел по обочине объехать участок гравийной дороги: «Ничего необычного, там каждый жмется к краю, так меньше трясет».

В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, эксперты оценивают ущерб минимум в 500 тысяч рублей.

В ГИБДД корреспонденту Newslab.ru сообщили, что в Лесосибирске и Северо-Енисейске авария не зафиксирована, в оперативные сводки сообщение о происшествии также не поступало. По словам дорожных инспекторов, с заявлением пострадавший не обращался: «Может быть, объявится через сутки со словами, что ему никто не помог».

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