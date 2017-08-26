В Красноярском крае опрокинулся лесовоз
ДТП произошло на дороге в направлении
ДТП произошло на дороге в направлении
В Красноярском крае произошло ДТП с участием лесовоза. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. Как рассказали свидетели, «КАМАЗ», перевозивший бревна, опрокинулся на дороге в сторону
В комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что водитель хотел по обочине объехать участок гравийной дороги: «Ничего необычного, там каждый жмется к краю, так меньше трясет».
В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, эксперты оценивают ущерб минимум в 500 тысяч рублей.
В ГИБДД корреспонденту Newslab.ru сообщили, что в Лесосибирске и