Пожар на ТЭЦ в Новосибирске привел к отключениям света в городе

Ранее МВД проинформировало, что в субботу на подстанции Новосибирской ТЭЦ произошел пожар, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава.