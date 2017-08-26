Ространснадзор назвал причиной аварии на Кубани отказ тормозов автобуса
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Сайт Ространснадзора распространил предварительную информацию о причинах аварии автобуса с вахтовиками на Кубани.
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Сайт Ространснадзора распространил предварительную информацию о причинах аварии автобуса с вахтовиками на Кубани.
В результате аварии в Темрюкском районе Краснодарского края, по предварительным данным, 18 человек погибли, пострадали еще 24.
«По предварительной информации перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории “Таманьнефтегаз”. Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, «в ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о порядке дальнейшего участия службы в расследовании данного происшествия».
Автобус с рабочими упал со строящегося пирса в воду в поселке Волна Краснодарского края в пятницу утром.