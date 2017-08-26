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18:52 (мск), источник: Интерфакс

Ространснадзор назвал причиной аварии на Кубани отказ тормозов автобуса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Сайт Ространснадзора распространил предварительную информацию о причинах аварии автобуса с вахтовиками на Кубани.

В результате аварии в Темрюкском районе Краснодарского края, по предварительным данным, 18 человек погибли, пострадали еще 24.

«По предварительной информации перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории “Таманьнефтегаз”. Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, «в ходе дополнительных консультаций Ространснадзора с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о порядке дальнейшего участия службы в расследовании данного происшествия».

Автобус с рабочими упал со строящегося пирса в воду в поселке Волна Краснодарского края в пятницу утром.

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