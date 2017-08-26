На Кубани арестовали водителя упавшего в море автобуса
Суд также по ходатайству следствия взял под стражу
Суд также по ходатайству следствия взял под стражу
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Темрюкский районный суд (Краснодарский край) в субботу арестовал на два месяца двух фигурантов уголовного дела по факту аварии вахтового автобуса, унесшей жизни 18 человек, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.
В России26 августа 2017Спасатели подняли тело 18-го погибшего в крушении автобуса на КубаниЧитать подробнее.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до конца октября 2017 года двум подозреваемым — водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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Автобус с рабочими упал со строящегося пирса в воду в поселке Волна Краснодарского края в пятницу утром. Погибли 18 человек, более 30 пострадали. Предположительной причиной крушения стало ДТП, по некоторым данным, у автобуса отказали тормоза.