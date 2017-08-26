На Кубани арестовали водителя упавшего в море автобуса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Темрюкский районный суд (Краснодарский край) в субботу арестовал на два месяца двух фигурантов уголовного дела по факту аварии вахтового автобуса, унесшей жизни 18 человек, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до конца октября 2017 года двум подозреваемым — водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета сообщалось, что по договору Вечерадзе должен был предоставить нанявшему его предприятию «Таманьнефтегаз» пять автобусов для перевозки рабочих-вахтовиков. Однако автобус, попавший в аварию, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора.