Источник рассказал подробности пожара на новосибирской ТЭЦ

Ранее МВД проинформировало, что в субботу на подстанции Новосибирской ТЭЦ произошел пожар, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава. В городе начались отключения электричества.
«Масло распространилось на 50 квадратных метрах на территории ТЭЦ», — сказал собеседник агентства.
Ранее областное управление МЧС сообщило о том, что на трансформаторной подстанции горит масло. В управлении также сообщили, что первоначально пожарные выезжали на пожар «по первому номеру», так ТЭЦ относится к потенциально опасным объектам.