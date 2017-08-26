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18:49 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал подробности пожара на новосибирской ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 26 авг — РИА Новости. После возгорания на Новосибирской ТЭЦ на территории станции масло из трансформатора разлилось на 50 квадратных метрах, сообщил РИА Новости источник в управлении МЧС по Новосибирской области.

Ранее МВД проинформировало, что в субботу на подстанции Новосибирской ТЭЦ произошел пожар, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава. В городе начались отключения электричества.

«Масло распространилось на 50 квадратных метрах на территории ТЭЦ», — сказал собеседник агентства.

Ранее областное управление МЧС сообщило о том, что на трансформаторной подстанции горит масло. В управлении также сообщили, что первоначально пожарные выезжали на пожар «по первому номеру», так ТЭЦ относится к потенциально опасным объектам.

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