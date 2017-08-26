В Калининграде полицейские «обезвредили» пустой чемодан

В субботу днём в сквере на ул. Карла Маркса в Калининграде полиция провела операцию по «обезвреживанию» пустого чемодана. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе регионального УМВД, в правоохранительные органы с сообщением о подозрительном предмете обратились прохожие.