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18:56 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полицейские «обезвредили» пустой чемодан

Неизвестный оставил чемодан в сквере на Карла Маркса.

В субботу днём в сквере на ул. Карла Маркса в Калининграде полиция провела операцию по «обезвреживанию» пустого чемодана. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе регионального УМВД, в правоохранительные органы с сообщением о подозрительном предмете обратились прохожие.

«Неизвестные оставили чемодан на скамейке на ул. Карла Маркса. Бдительные горожане увидели его и сообщили в полицию. На место выезжала оперативная группа, скорая помощь, место было оцеплено. Подозрительный чемодан оказался пустым», — сообщили в полиции.

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