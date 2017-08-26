В Калининграде полицейские «обезвредили» пустой чемодан
Неизвестный оставил чемодан в сквере на Карла Маркса.
Неизвестный оставил чемодан в сквере на Карла Маркса.
В субботу днём в сквере на ул. Карла Маркса в Калининграде полиция провела операцию по «обезвреживанию» пустого чемодана. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в
«Неизвестные оставили чемодан на скамейке на ул. Карла Маркса. Бдительные горожане увидели его и сообщили в полицию. На место выезжала оперативная группа, скорая помощь, место было оцеплено. Подозрительный чемодан оказался пустым», — сообщили в полиции.