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20:35 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске потушили пожар на ТЭЦ-2

Пожар на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске, начавшийся в 21.18 по местному времени, полностью ликвидирован.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, проведена контрольная проливка, начался разбор завалов.

В результате происшествия без света в течение 2−3 часов оставалась часть Ленинского района, в том числе жилые дома на улицах Станиславского, Плахотного, Серафимовича, в части Горского жилмассива и микрорайона Лесоперевалка.

«Идет переподключение потребителей, точные цифры отключения будут подсчитаны позже. Восстановлена работа светофоров и транспорта, работают все бригады городских электросетей», — со ссылкой на пресс-службу мэрии города сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за загоревшегося в трансформаторе масла.

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