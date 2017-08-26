В Новосибирске потушили пожар на ТЭЦ-2

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, проведена контрольная проливка, начался разбор завалов.

В результате происшествия без света в течение 2−3 часов оставалась часть Ленинского района, в том числе жилые дома на улицах Станиславского, Плахотного, Серафимовича, в части Горского жилмассива и микрорайона Лесоперевалка.

«Идет переподключение потребителей, точные цифры отключения будут подсчитаны позже. Восстановлена работа светофоров и транспорта, работают все бригады городских электросетей», — со ссылкой на пресс-службу мэрии города сообщает ТАСС.