В Новосибирске потушили пожар на ТЭЦ-2
Пожар на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске, начавшийся в 21.18 по местному времени, полностью ликвидирован.
Пожар на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске, начавшийся в 21.18 по местному времени, полностью ликвидирован.
Как сообщили в
В результате происшествия без света в течение 2−3 часов оставалась часть Ленинского района, в том числе жилые дома на улицах Станиславского, Плахотного, Серафимовича, в части Горского жилмассива и микрорайона Лесоперевалка.
«Идет переподключение потребителей, точные цифры отключения будут подсчитаны позже. Восстановлена работа светофоров и транспорта, работают все бригады городских электросетей», — со ссылкой на
По предварительным данным, ЧП произошло