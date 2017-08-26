Посольство РФ в Великобритании предупредило россиян о террористической угрозе

Источник: AP 2017

«Напоминаем гражданам о серьёзном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей», — говорится в заявлении дипведомтсва.

В связи с этим россиян призывают отказаться от посещения карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, который пройдет 27 и 28 августа.

Вечером в пятницу 26-летний мужчина припарковался в неположенном месте возле Букингемского дворца неподалеку от полицейского автомобиля. При попытке задержания он оказал сопротивление, крича «Аллах акбар». Он получил легкие ранения. Позднее его доставили в больницу.