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21:57 (мск), источник: Интерфакс

Посольство РФ в Великобритании предупредило россиян о террористической угрозе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Посольство России в Великобритании в субботу повторило предупреждение о террористической угрозе в связи с нападением, произошедшим накануне вечером у Букингемского дворца.

Источник: AP 2017

«Напоминаем гражданам о серьёзном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей», — говорится в заявлении дипведомтсва.

В связи с этим россиян призывают отказаться от посещения карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, который пройдет 27 и 28 августа.

Вечером в пятницу 26-летний мужчина припарковался в неположенном месте возле Букингемского дворца неподалеку от полицейского автомобиля. При попытке задержания он оказал сопротивление, крича «Аллах акбар». Он получил легкие ранения. Позднее его доставили в больницу.

Карнавал в Ноттинг-Хилле — один из крупнейших уличных фестивалей в мире. Ежегодно его посещает более миллиона человек.

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