Нетрезвый мужчина выкинул таксу с пятого этажа в Минске — пес погиб

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Щенка таксы выбросили из квартиры, расположенной на пятом этаже в доме на улице Скрипникова в Минске, питомец погиб, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

«Она прямо перед моими ногами упала. Упала как мяч, подпрыгнула. Еще была жива. Сначала был слышен лай, наверное, они ее били, а затем выбросили из окна», — рассказала женщина, на глазах у которой произошел шокирующий инцидент.

Очевидцы вызвали милицию. Однако ни соседям, ни сотрудникам правоохранительных органов дверь в квартире, из которой предположительно выбросили собаку, не открыли. Хотя было слышно, что в ней есть люди, и они, как удалось выяснить корреспондентам ОНТ, «продолжали веселиться».

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«Милиция долго не могла попасть к ним в дом. Собаку накрыли клеенкой и ждали несколько часов МЧС», — рассказали очевидцы.

Попасть в квартиру сотрудникам правоохранительных органов удалось лишь по пожарной лестнице. Внутри их встретила женщина лет 50-и и двое молодых мужчин. Все были нетрезвые.

Как рассказали соседи, женщину зовут Дина. Молодые мужчины — это друзья ее сына Алексея. Он привел их из ЛТП. Некоторое время назад он умер, а друзья остались. Компанию, судя по реакции местных жителей, в микрорайоне хорошо знают.

«Они в основном на “Корвалоле” сидят, и на “Боярышнике”. Поэтому ходят неадекватные. Я удивлена, что они собаку выбросили, а не кого-то другого», — рассказала местная жительница.

Собаку Дине отдала знакомая. Она устала наблюдать, как ее маленькие дети мучают таксу и дергают ее за хвост. Дина согласилась забрать щенка, но порой, по словам соседей, забывала его кормить. Такса то и дело скулила. Соседка Дины Елена попросила отдать собаку ей.

«Мы его выкупали, покормили, одели ошейник со стразами, но когда она пришла через три часа, я говорю: “Динка, забираю”, а она — нет, не отдам», — рассказал Елена.

Елена с детьми уже успела дать кличку таксе, назвала собаку Баксиком, а Дина называла собаку Лехой в честь покойного сына, подчеркнул корреспондент телеканала.

Милиция задержала одного из молодых людей, которые находились в момент падения щенка в квартире Дины.

«В настоящее время мужчина, который выбросил собаку из окна, задержан. С ним проводится разбирательство для установления причин, а также привлечение его за жестокое обращение с животными согласно статье 339 УК РБ примечание 1», — рассказала ОНТ официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.