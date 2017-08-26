Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Самые удивительные дети из Книги рекордов Гиннеса
Как превратить тесную кухню в просторную студию
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
22:12 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвый мужчина выкинул таксу с пятого этажа в Минске — пес погиб

Хозяйка «нехорошей» квартиры называла пса Лехой в честь умершего сына и накануне отказалась отдать собаку соседке, которая была готова приютить таксу.

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Щенка таксы выбросили из квартиры, расположенной на пятом этаже в доме на улице Скрипникова в Минске, питомец погиб, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

«Она прямо перед моими ногами упала. Упала как мяч, подпрыгнула. Еще была жива. Сначала был слышен лай, наверное, они ее били, а затем выбросили из окна», — рассказала женщина, на глазах у которой произошел шокирующий инцидент.

Очевидцы вызвали милицию. Однако ни соседям, ни сотрудникам правоохранительных органов дверь в квартире, из которой предположительно выбросили собаку, не открыли. Хотя было слышно, что в ней есть люди, и они, как удалось выяснить корреспондентам ОНТ, «продолжали веселиться».

Читайте также
В Барановичском районе рабочий погиб при падении с высоты

«Милиция долго не могла попасть к ним в дом. Собаку накрыли клеенкой и ждали несколько часов МЧС», — рассказали очевидцы.

Попасть в квартиру сотрудникам правоохранительных органов удалось лишь по пожарной лестнице. Внутри их встретила женщина лет 50-и и двое молодых мужчин. Все были нетрезвые.

Как рассказали соседи, женщину зовут Дина. Молодые мужчины — это друзья ее сына Алексея. Он привел их из ЛТП. Некоторое время назад он умер, а друзья остались. Компанию, судя по реакции местных жителей, в микрорайоне хорошо знают.

«Они в основном на “Корвалоле” сидят, и на “Боярышнике”. Поэтому ходят неадекватные. Я удивлена, что они собаку выбросили, а не кого-то другого», — рассказала местная жительница.

Собаку Дине отдала знакомая. Она устала наблюдать, как ее маленькие дети мучают таксу и дергают ее за хвост. Дина согласилась забрать щенка, но порой, по словам соседей, забывала его кормить. Такса то и дело скулила. Соседка Дины Елена попросила отдать собаку ей.

«Мы его выкупали, покормили, одели ошейник со стразами, но когда она пришла через три часа, я говорю: “Динка, забираю”, а она — нет, не отдам», — рассказал Елена.

Елена с детьми уже успела дать кличку таксе, назвала собаку Баксиком, а Дина называла собаку Лехой в честь покойного сына, подчеркнул корреспондент телеканала.

Милиция задержала одного из молодых людей, которые находились в момент падения щенка в квартире Дины.

«В настоящее время мужчина, который выбросил собаку из окна, задержан. С ним проводится разбирательство для установления причин, а также привлечение его за жестокое обращение с животными согласно статье 339 УК РБ примечание 1», — рассказала ОНТ официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Задержанному мужчине, согласно озвученной статье, грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ковчег с частицей мощей святой Марии Магдалины привезли в Минск
Ностальгия по СССР: автомат с газировкой установили в Витебске
МИД сообщил о судьбе уволенных из представительств США россиян
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
Додон отреагировал на идею о выводе солдат РФ из Приднестровья
Более 150 девушек подали документы в летное училище в Краснодаре
МО представило материалы для строительства космических кораблей
Букмекеры оценили шансы Макгрегора откусить Мейвезеру ухо
Посольство РФ в Британии предупредило россиян об угрозе теракта
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь