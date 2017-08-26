Нетрезвый мужчина выкинул таксу с пятого этажа в Минске — пес погиб
Хозяйка «нехорошей» квартиры называла пса Лехой в честь умершего сына и накануне отказалась отдать собаку соседке, которая была готова приютить таксу.
Хозяйка «нехорошей» квартиры называла пса Лехой в честь умершего сына и накануне отказалась отдать собаку соседке, которая была готова приютить таксу.
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Щенка таксы выбросили из квартиры, расположенной на пятом этаже в доме на улице Скрипникова в Минске, питомец погиб, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
«Она прямо перед моими ногами упала. Упала как мяч, подпрыгнула. Еще была жива. Сначала был слышен лай, наверное, они ее били, а затем выбросили из окна», — рассказала женщина, на глазах у которой произошел шокирующий инцидент.
Очевидцы вызвали милицию. Однако ни соседям, ни сотрудникам правоохранительных органов дверь в квартире, из которой предположительно выбросили собаку, не открыли. Хотя было слышно, что в ней есть люди, и они, как удалось выяснить корреспондентам ОНТ, «продолжали веселиться».
«Милиция долго не могла попасть к ним в дом. Собаку накрыли клеенкой и ждали несколько часов МЧС», — рассказали очевидцы.
Попасть в квартиру сотрудникам правоохранительных органов удалось лишь по пожарной лестнице. Внутри их встретила женщина лет 50-и и двое молодых мужчин. Все были нетрезвые.
Как рассказали соседи, женщину зовут Дина. Молодые мужчины — это друзья ее сына Алексея. Он привел их из ЛТП. Некоторое время назад он умер, а друзья остались. Компанию, судя по реакции местных жителей, в микрорайоне хорошо знают.
«Они в основном на “Корвалоле” сидят, и на “Боярышнике”. Поэтому ходят неадекватные. Я удивлена, что они собаку выбросили, а не
Собаку Дине отдала знакомая. Она устала наблюдать, как ее маленькие дети мучают таксу и дергают ее за хвост. Дина согласилась забрать щенка, но порой, по словам соседей, забывала его кормить. Такса то и дело скулила. Соседка Дины Елена попросила отдать собаку ей.
«Мы его выкупали, покормили, одели ошейник со стразами, но когда она пришла через три часа, я говорю: “Динка, забираю”, а она — нет, не отдам», — рассказал Елена.
Елена с детьми уже успела дать кличку таксе, назвала собаку Баксиком, а Дина называла собаку Лехой в честь покойного сына, подчеркнул корреспондент телеканала.
Милиция задержала одного из молодых людей, которые находились в момент падения щенка в квартире Дины.
«В настоящее время мужчина, который выбросил собаку из окна, задержан. С ним проводится разбирательство для установления причин, а также привлечение его за жестокое обращение с животными согласно статье 339 УК РБ примечание 1», — рассказала ОНТ официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.
Задержанному мужчине, согласно озвученной статье, грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.