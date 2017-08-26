МЧС сообщило о восстановлении электроснабжения в Новосибирске
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Новосибирске после пожара на ТЭЦ-2, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Новосибирске после пожара на ТЭЦ-2, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.
Пожар произошел в субботу на Новосибирской ТЭЦ-2 после взрыва трансформатора. Причины происшествия выясняются, никто не пострадал. Пожар потушен. Как отмечало Минэнерго, основное оборудование станции, находившееся в работе, не повреждено. Происшествие привело к отключениям света в Новосибирске. Без энергоснабжения остались около 18,3 тысячи человек.
«Электроснабжение в полном объеме полностью восстановлено после пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске», — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели добавили, что в результате пожара от сети кратковременно были отключены 946 объектов, включая 96