МЧС сообщило о восстановлении электроснабжения в Новосибирске

Пожар произошел в субботу на Новосибирской ТЭЦ-2 после взрыва трансформатора. Причины происшествия выясняются, никто не пострадал. Пожар потушен. Как отмечало Минэнерго, основное оборудование станции, находившееся в работе, не повреждено. Происшествие привело к отключениям света в Новосибирске. Без энергоснабжения остались около 18,3 тысячи человек.