Причиной взрыва на ТЭЦ-2 в Новосибирске могло стать замыкание оборудования

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Причиной взрыва и пожара на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске, по предварительным данным, могло стать замыкание оборудование. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АО «Сибэко», которой принадлежит ТЭЦ-2 .

«Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта. <…> В данный момент станция работает в штатном режиме, основное оборудование не повреждено. Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего возгорания» — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.