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21:53 (мск), источник: ТАСС

Причиной взрыва на ТЭЦ-2 в Новосибирске могло стать замыкание оборудования

В компании «Сибэко», которой принадлежит ТЭЦ-2, сообщили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия.

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Причиной взрыва и пожара на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске, по предварительным данным, могло стать замыкание оборудование. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АО «Сибэко», которой принадлежит ТЭЦ-2 .

«Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта. <…> В данный момент станция работает в штатном режиме, основное оборудование не повреждено. Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего возгорания» — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В результате пожара на ТЭЦ-2 без электроснабжения остались более 18 тыс. жителей Ленинского района Новосибирска и 90 социальных объектов. К настоящему времени подача электричества полностью восстановлена.

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