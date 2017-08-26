Трое пострадали в ДТП на трассе Краснодар — Кропоткин

Между станицами Воронежская и Васюринская столкнулись «ВАЗ-2115» и Volkswagen Tiguan.

Авария произошла в 19:30.

По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

В результате пострадали водитель и пассажир «ВАЗа», а также пассажир Volkswagen, сообщает оперативный дежурный ГУ МВД по Краснодарскому краю.