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22:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Трое пострадали в ДТП на трассе Краснодар — Кропоткин

Между станицами Воронежская и Васюринская столкнулись «ВАЗ-2115» и Volkswagen Tiguan.

Между станицами Воронежская и Васюринская столкнулись «ВАЗ-2115» и Volkswagen Tiguan.

Авария произошла в 19:30.

По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

В результате пострадали водитель и пассажир «ВАЗа», а также пассажир Volkswagen, сообщает оперативный дежурный ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время полиция проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.

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