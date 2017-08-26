Самолёт «Эйр Астаны» не вылетел из Антальи в Астану из-за неисправности

Источник: Informburo.kz

Рейс Анталья — Астана задерживается из-за технической неисправности судна, сообщает Комитет гражданской авиации.

«В связи с технической неисправностью воздушного судна «Боинг 757» в аэропорту города Анталья 26 августа задерживается рейс Анталья — Астана авиакомпании «Эйр Астана», — сообщает КГА на официальной странице в Facebook.

По информации авиаперевозчика, все 138 пассажиров размещены в пятизвёздочной гостинице Sera Hotel.

По предварительным данным, вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны).