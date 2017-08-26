Самолёт «Эйр Астаны» не вылетел из Антальи в Астану из-за неисправности
Почти 140 человек застряли в Турции, их устроили в гостинице Антальи.
Почти 140 человек застряли в Турции, их устроили в гостинице Антальи.
Рейс Анталья — Астана задерживается
«В связи с технической неисправностью воздушного судна «Боинг 757» в аэропорту города Анталья 26 августа задерживается рейс Анталья — Астана авиакомпании «Эйр Астана», — сообщает КГА на официальной странице в Facebook.
По информации авиаперевозчика, все 138 пассажиров размещены в пятизвёздочной гостинице Sera Hotel.
По предварительным данным, вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны).
26 июля в аэропорту Антальи произошёл инцидент с самолётом авиакомпании SCAT. Во время руления самолёта на земле самолёт с казахстанцами на борту задел крылом хвост другого лайнера. Оба самолёта получили незначительные повреждения. За пассажирами был направлен другой борт.