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26 августа, источник: Informburo.kz

Самолёт «Эйр Астаны» не вылетел из Антальи в Астану из-за неисправности

Почти 140 человек застряли в Турции, их устроили в гостинице Антальи.

Источник: Informburo.kz

Рейс Анталья — Астана задерживается из-за технической неисправности судна, сообщает Комитет гражданской авиации.

«В связи с технической неисправностью воздушного судна «Боинг 757» в аэропорту города Анталья 26 августа задерживается рейс Анталья — Астана авиакомпании «Эйр Астана», — сообщает КГА на официальной странице в Facebook.

По информации авиаперевозчика, все 138 пассажиров размещены в пятизвёздочной гостинице Sera Hotel.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, вылет ожидается 27 августа в 13:00 по местному времени (16:00 по времени Астаны).

26 июля в аэропорту Антальи произошёл инцидент с самолётом авиакомпании SCAT. Во время руления самолёта на земле самолёт с казахстанцами на борту задел крылом хвост другого лайнера. Оба самолёта получили незначительные повреждения. За пассажирами был направлен другой борт.

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