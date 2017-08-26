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26 августа, источник: РБК

Во Франции экстренно сел самолет Ryanair из-за дебоширов на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Лондона в Ибицу, экстренно сел во французском Бордо из-за дебоширов на борту. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По словам свидетелей, на борту самолета произошел инцидент между, вероятно, пьяным пассажиром и стюардессой, которая отказалась продавать ему алкоголь. В ответ он стал грубить женщине и схватил ее за руку. В дело вмешались остальные члены экипажа и другие пассажиры. В связи с этим пилот принял решение посадить самолет в Бордо.

После посадки на борт поднялась полиция и вывела семерых дебоширов. Но на этом конфликт не закончился — на взлетной полосе нарушители порядка устроили драку с французскими полицейскими.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены арестовать дебоширов. Затем самолет продолжил свой полет на Ибицу.

Представитель Ryanair заявил газете, что компания будет и дальше пресекать случаи нарушения общественного порядка на своих рейсах. Он также призвал запретить продажу алкоголя в аэропортах и ввести лимит на продажу горячительных напитков на борту.

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