Во Франции экстренно сел самолет Ryanair из-за дебоширов на борту

По словам свидетелей, на борту самолета произошел инцидент между, вероятно, пьяным пассажиром и стюардессой, которая отказалась продавать ему алкоголь. В ответ он стал грубить женщине и схватил ее за руку. В дело вмешались остальные члены экипажа и другие пассажиры. В связи с этим пилот принял решение посадить самолет в Бордо.

После посадки на борт поднялась полиция и вывела семерых дебоширов. Но на этом конфликт не закончился — на взлетной полосе нарушители порядка устроили драку с французскими полицейскими.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены арестовать дебоширов. Затем самолет продолжил свой полет на Ибицу.