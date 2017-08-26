ИГ взяло ответственность за теракт с мачете в Брюсселе
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя, передает Reuters.
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя, передает Reuters.
Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.
И Reuters, и SITE ссылаются на агентство Amaq, сотрудничающее с террористической группировкой ИГ.
Вечером 25 августа мужчина с криком «Аллах акбар» набросился с мачете на военный патруль в центре Брюсселя. Пострадали два человека.
Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных. Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.