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26 августа, источник: Газета.Ру

ИГ взяло ответственность за теракт с мачете в Брюсселе

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя, передает Reuters.

Источник: Reuters

Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.

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И Reuters, и SITE ссылаются на агентство Amaq, сотрудничающее с террористической группировкой ИГ.

Вечером 25 августа мужчина с криком «Аллах акбар» набросился с мачете на военный патруль в центре Брюсселя. Пострадали два человека.

Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных. Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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