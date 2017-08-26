ИГ взяло ответственность за теракт с мачете в Брюсселе

Источник: Reuters

Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.

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И Reuters, и SITE ссылаются на агентство Amaq, сотрудничающее с террористической группировкой ИГ.

Вечером 25 августа мужчина с криком «Аллах акбар» набросился с мачете на военный патруль в центре Брюсселя. Пострадали два человека.

Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных. Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт.